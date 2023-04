Rusko plánuje vytvoriť divíziu ponoriek schopných niesť supertorpédo Poseidon

Rusko v januári oznámilo, že vyrobilo prvé jadrové hlavice pre supertorpéda Poseidon. Ruský prezident Vladimir Putin sa o supertorpéde prvýkrát zmienil v roku 2018, pričom uviedol, že ide o zásadne nový typ strategickej jadrovej zbrane s vlastným jadrovým zdrojom energie.

Moskva na konci marca uviedla, že pobrežná infraštruktúra pre ponorky, ktoré sú schopné niesť Poseidony, bude dokončená na polostrove Kamčatka.

„Bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení divízie špeciálnych jadrových ponoriek na Kamčatke,“ citovala ruská tlačová agentúra TASS nemenovaný zdroj oboznámený so záležitosťou. Dodal, že tento plán by mal byť dokončený do konca roku 2024 alebo v prvej polovici roku 2025.

O supertorpéde Poseidon je verejne známych iba málo detailov. Vojenskí analytici tvrdia, že v podstate ide o kríženca medzi torpédom a podvodným dronom, ktorého možno odpáliť z jadrovej ponorky.