Vedci objavili zmrznutú veveričku z doby ľadovej. Má 30 000 rokov

Objav nedávno odhalilo interpretačné centrum Yukon Beringia. Zmrznutú veveričku našli v hlbinách kanadského Yukonu neďaleko Hester Creek na Klondike Gold Fields, Trʼondëk Hwëch.

S pomocou Alpského veterinárneho lekárskeho centra veverička podstúpila röntgen, ktorý odhalil, že jej kostra zostala neporušená, hoci trochu zvinutá. Tím dodal, že exemplár bude čoskoro vystavený v Beringia Center pre verejnosť, informuje portál IFL Science.

Grant Zazula, paleontológ z Yukonu pre CBC povedal:

Napriek tomu, že uplynulo 30 000 rokov, zostala neporušená, akoby permafrost, v ktorom bola uzavretá, pôsobil ako prehistorická chladnička.

Stočená poloha naznačuje, že zviera zomrelo v spánku. Možno sa uložilo na zimný spánok vo svojej nore, ale zasnežilo ho a zahynulo.

