Manželovo telo darovala vede. Keby vedela, že sa toto stane, nikdy by to nespravila

Steve Hansen bol jedným z približne 20 000 ľudí, ktorí každoročne darujú svoje telo, pričom 47 z 50 štátov USA to reguluje prostredníctvom zákona o jednotných anatomických daroch. Práve tam sú stanovené pravidlá a normy pre darcovstvo tela a orgánov, informuje portál Unilad.

Základom darovania je informovaný súhlas buď darujúcej osoby alebo jej blízkych. Pri podpise je obvykle súčasťou dohôd podmienka, že telo sa použije na výskum alebo vzdelávanie, ale nie vždy to tak je.

K tomu zrejme došlo aj v tomto prípade. Žena, ktorej manžel daroval svoje telo lekárskej vede, bola šokovaná, keď zistila, že ho v skutočnosti odovzdali armáde. Tá ho nechala vyhodiť do vzduchu.

Špeciálny agent Paul Micah Johnson, vyšetrovateľ divízie FBI v Detroite, strávil posledné desaťročie skúmaním toho, čo nazval „obrovský šedý a čierny trh mŕtvych ľudských tiel“.

Pre CBS News povedal: „Lekársky výskum a vzdelávanie, najmä vzdelávanie, je vágny pojem a nie je jasne definovaný ani v zákone o jednotných anatomických daroch.Zavádzanie rodín v tomto odvetví je celkom bežné."

Steve Hansen mal jasné želanie byť darcom orgánov. Keď však v roku 2012 zomrel na cirhózu pečene, lekári povedali, že jeho orgány nie sú dostatočne zdravé na darovanie. Pracovníci hospicu vtedy navrhli jeho manželke Jill, aby darovala jeho telo vede.

Jill si predstavovala, že bude v nejakom zdravotníckom zariadení. „Myslela som si, že je to skvelý kandidát na to, aby sa dozvedeli o dôsledkoch alkoholizmu a o tom, čo to robí s telom,” povedala pre CBS.

Po prevoze do Biologického výskumného centra v Arizone však bolo jeho telo predané ministerstvu obrany. Jill povedali, že jej manžel bol použitý ako nárazová figurína pri simulovanom výbuchu Humvee.

Jeho manželka bola zničená. „Nikdy by som to neurobila, keby som to vedela,” povedala pre CBS.

Telo predal zakladateľ BRC Stephen Gore bez súhlasu Jill. Použilo sa na množstvo vojenských a balistických testov, ktoré podľa súdnych dokumentov viedli k „úplnému zmrzačeniu a znesväteniu tela darcu“.