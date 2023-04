Mikulec: Bezpečnostnej previerke sa nevyhýbam, ale nepotreboval som ju

Zopakoval, že na tento účel nepotreboval previerku. Odmieta, že by o ňu nepožiadal preto, lebo sa bál, že by ju nedostal. Vyhlásil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú nepožiada o uvoľnenie z pozície dočasne povereného ministra vnútra. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Zopakoval, že na tento účel nepotreboval previerku. Odmieta, že by o ňu nepožiadal preto, lebo sa bál, že by ju nedostal. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Naša argumentácia je jasná,“ podčiarkol Mikulec. Potvrdilo to podľa jeho slov Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR aj legislatívci jeho rezortu. „Podľa zákona som osoba s osobitným postavením a nepotrebujem mať vykonanú previerku,“ uviedol. Tvrdí, že to vyplýva aj z konštatovania Národného bezpečnostného úradu po konzultácii s úradníkom NATO. Odvoláva sa na vyjadrenie na hlavičkovom papieri úradu.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini to vidí inak. „Minister previerku nemusí mať, lebo je zo zákona oprávnený dostávať aj tajné informácie, ale len tie slovenské, nie z EÚ a NATO,“ podčiarkol. Zopakoval, že exministerka vnútra Denisa Saková, ktorá pôsobí v jeho strane, takúto previerku nemala, preto sa s takýmito dokumentmi NATO a EÚ neoboznamovala.

Mikulec tento argument spochybňuje. Tvrdí, že aj exministerka sa musela stretnúť s podobnými dokumentmi na samitoch a rokovaniach v rámci Únie. Podotkol, že často sa týkajú napríklad migrácie a ďalších otázok, s ktorými sa minister vnútra stretáva.

V oblasti politickej budúcnosti Mikulec predpokladá, že bude na volebnej kandidátke OĽANO. Na konštatovanie, že Demokrati a OĽANO by do predvolebnej koalície nešli, reagoval, že nič nie je nemožné.

Pellegrini si myslí, že práve toto je plán od začiatku. Čo sa týka jeho prípadnej spolupráce s Progresívnym Slovenskom (PS) po voľbách, odmieta, že by o tom s niekým rokoval. Tvrdí, že s nikým z PS sa ani nestretol. Nepotvrdil, či bude Peter Weiss prezidentským kandidátom Hlasu-SD. Strana o tom podľa jeho slov ešte nerokuje.