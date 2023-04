Pčolinský: Mikulec mal mať previerku, ak sa oboznamoval s dokumentmi NATO

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu a hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ak sa minister dopustil porušenia zákona, mal by za to niesť podľa ďalších diskutujúcich zodpovednosť.

Pčolinský podotkol, že o prípadnom odobratí Mikulcovho ministerského poverenia alebo o vymenovaní úradníckej vlády rozhodne prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Predpokladám, že ešte pred Veľkou nocou pani prezidentka urobí nejaké rozhodnutie,“ povedal.

Pokiaľ Mikulec zneužil svoje právomoci, je to podľa poslankyne parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) vážny problém. Ak by mala prezidentka ambíciu dať poverenie viacerým novým ministrom, je podľa nej logickým krokom úradnícka vláda. „Viem si predstaviť, že SaS takéto rozhodnutie podporí,“ zdôraznila.

Nezaradený poslanec a podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár si myslí, že prípadné vymenovanie úradníckej vlády by prinieslo v súčasnosti „viac chaosu ako pokoja“. Problém vidí momentálne skôr v parlamente, nie vo vláde. „Úradnícka vláda nevyrieši legislatívny chaos. Ten bude v parlamente minimálne do prázdnin pokračovať,“ podotkol.

Poslanec György Gyimesi z klubu OĽANO v relácii povedal, že táto vláda slúži viac Ukrajine ako občanom SR. Bittó Cigániková to považuje za klamstvo. S Kollárom sa zhodla, že víťazstvo Ukrajiny je v záujme Slovenska.