Video: Fanúšik požiadal priateľku o ruku. Ochranka ho zneškodnila skôr, ako dostal odpoveď

Veľkolepé požiadanie o ruku skončilo katastrofálne.

Ricardo Juarez, fanúšik Dodgers, preskočil mantinel okolo ihriska a bežal do stredu poľa, potom si kľakol na jedno koleno a do vzduchu zdvihol škatuľku, aby tak požiadal o ruku svoju priateľku.

Zatiaľ čo ho dav povzbudzoval, dôstojník kľačiaceho fanúšika L.A. zneškodnil. Vzápätí mu na pomoc prišli ešte dvaja kolegovia a ďalší bežali z diaľky.

Tbh all stadium proposals should be neutralized like this pic.twitter.com/T0IPsPfdAB — Emily Nyman (@EmSheDoesIt) March 31, 2023

Všetka tá námaha a zrejme aj modriny stáli za to, keďže jeho priateľka povedala áno. Juarez, ktorý je podľa svojho Instagramu šéfkuchárom, prezradil, že on a jeho priateľka Ramona Saavedra sú zasnúbení. „Povedala ÁNO,“ napísal na Instagram, kde pridal aj video so svojou žiadosťou a dodal „Milujem ju“ v španielčine.