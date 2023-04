Prezidentka sa k opätovnej kandidatúre teraz vôbec vyjadrovať nemusí, tvrdí Hrabko

V jej záujme je zverejniť svoje rozhodnutie až po vymenovaní novej vlády na jeseň. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Momentálne sú podľa neho hlavnou politickou prioritou predčasné parlamentné voľby a kľúčovou úlohou prezidentky je svojou nadstraníckou autoritou garantovať činnosť dočasného kabinetu. „Zodpovedá za vládu, je to jej vláda a problémy budú skôr iba pribúdať,“ upozornil Hrabko.

Po zverejnení rozhodnutia sa z prezidentky stane buď kandidátka, ktorá bude súčasťou predvolebnej kampane do najvyššej štátnej funkcie, alebo dosluhujúca prezidentka, ktorá už v úrade nechce pokračovať. „Pokladal by som za chybu pani prezidentky, keby v najbližších týždňoch oznámila rozhodnutie, či bude alebo nebude kandidovať. Je to irelevantné a môže jej to iba poškodiť,“ konštatuje Hrabko.

Na rozdiel od protikandidátov, úradujúca prezidentka sa podľa neho nemusí predstavovať verejnosti a dostatok publicity jej prinesie výkon funkcie. „Ona má čas, môže pokojne odovzdať kandidatúru päť minút pred záverečnou,“ dodal.

Dianie v Národnej rade SR je podľa Hrabka úplne determinované neoficiálnou predvolebnou kampaňou. „Bez ohľadu na to, aký je konkrétny termín predčasných volieb, straníci sa už budú v parlamente predbiehať v populistických návrhoch. Lepšie to už nebude. Až do septembra môžeme očakávať skôr šou ako robenie politiky,“ poznamenal.

Opätovné predloženie návrhu na vyplácanie odmien za účasť vo voľbách zo strany Igora Matoviča (OĽANO) Hrabko považuje za obídenie zákona o rokovacom poriadku. „Rokovací poriadok treba vnímať v celistvosti, a hlavne treba vnímať aj účel. A ten je, aby parlament nebrzdili stále dookola podávané rovnaké návrhy zákonov,“ konštatuje Hrabko.

Návrh zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku od poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený) z mimoparlamentnej Republiky má podľa Hrabka chyby, ale cieľ posilniť transparentnosť volieb by podľa neho nikomu prekážať nemal. „Nevidím nič zlé na tom, aby boli zápisnice zverejňované aj takýmto spôsobom,“ poznamenal s tým, že by sa táto téma nemala zneužívať v predvolebnom boji.