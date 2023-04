Muž sa nemohol pozerať na množstvo výtlkov. Na poškodené cesty upozorňuje rezancami

Mark Morell z Brackley sa už nedokázal pozerať na poškodené cesty a prišiel s kreatívnym nápadom, ako upútať pozornosť vlády na tento problém. Morell sa rozhodol výtlky na cestách vyplniť cestovinami.

Since #NothingFillsAHoleLikePotNoodle, who better to team up with to highlight the ridiculous state of the UK's roads than @potnoodle? Send us pictures of your worst, local potholes using the hashtag and tagging your local council! pic.twitter.com/NHlSWwk0n3