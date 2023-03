Macron chce varovať Čínu pred vojenskou podporou Ruska

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce budúci týždeň varovať čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, že akékoľvek rozhodnutie Pekingu poskytnúť Rusku vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine by bolo katastrofálne. V piatok to oznámil Elyzejský palác. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Ak by Čína toto katastrofálne rozhodnutie (poskytnúť Rusku vojenskú pomoc) prijala, malo by to značný strategický vplyv na konflikt,“ povedal novinárom pred nadchádzajúcou Macronovou návštevou Číny jeho poradca, ktorý si neželal byť menovaný.

„Chceme sa vyhnúť najhoršiemu, a preto s nimi (čínskymi predstaviteľmi) musíme rokovať a predstaviť našu pozíciu,“ povedal poradca. Francúzsko chce podľa neho určiť „strednodobú cestu na ukončenie konfliktu“ na Ukrajine.

Tento dialóg je podľa Macronovho poradcu dôležitý, keďže „Čína je jedinou krajinou na svete schopnou mať okamžitý a radikálny vplyv na tento konflikt“.

Macron a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestujú na oficiálnu návštevu Číny v stredu. Si Ťin-pching minulý týždeň absolvoval návštevu Moskvy, počas ktorej rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

AFP pripomína, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Čína snaží stavať do pozície neutrálneho mediátora a tvrdí, že má plán zameraný na ukončenie bojov. Samotnú inváziu však Peking odmietol odsúdiť.