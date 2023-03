Mikulec má právo na utajované informácie, tvrdí ministerstvo

Osobitný režim na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia sa ho netýka. Viazať výkon funkcie ministra či iných ústavných činiteľov na získanie bezpečnostnej previerky podľa Ministerstva vnútra (MV) SR nie je možné. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová v reakcii na informácie o údajnom porušení zákona zo strany dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca.

„Ministerstvo vnútra SR sa opakovane dôrazne ohradzuje voči konštatovaniu o manipulácii s utajovanými informáciami. Toto tvrdenie je nepravdivé a hrubo zavádzajúce,“ uviedla hovorkyňa. Hovorí o pokračujúcich politických atakoch na ministra vnútra. Rovnaký prístup ako súčasný šéf rezortu sa podľa MV SR uplatňoval aj za jeho predchodcov.

Na osoby s osobitným postavením, napríklad prezidenta, poslancov Národnej rady SR či členov vlády, sa podľa zákona nevykonáva bezpečnostná previerka, sú na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami oprávnení zo zákona a to v rozsahu zastávanej funkcie a pre plnenie konkrétnych úloh, tvrdí rezort. V prípade potreby minister vnútra podľa hovorkyne rád podporí návrh, aby všetky oprávnené osoby uvedené v zákone o ochrane utajovaných skutočností museli prejsť previerkami. Ako však upozornila, týkali by sa tak aj všetkých 150 poslancov Národnej rady SR.

Osobitný režim na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia sa podľa MV SR netýka oprávnených osôb s osobitným postavením. „Viazať výkon ich funkcie na získanie bezpečnostnej previerky by znamenalo nahradiť slobodné rozhodnutie voličov o spôsobilosti týchto osôb na prístup k utajovaným skutočnostiam rozhodnutím exekutívneho orgánu, teda radikálny zásah do demokratickej podstaty štátneho režimu Slovenskej republiky,“ uviedla hovorkyňa. Ako podotkla, nešlo by o prvý zásah do demokratickej podstaty štátneho režimu zo strany NBÚ.

Ministerstvo tvrdí, že vo všeobecnosti sa v rámci NATO aj pre Európsku úniu akceptuje pravidlo, že najvyšší ústavní činitelia túto podmienku preverenia plnia automaticky.

Rezort apeluje na zdržanlivosť vo výrokoch a výkladoch ustanovení na problematiku ochrany utajovaných skutočností. Rovnako apeluje aj na zdržanlivosť NBÚ pri svojvoľných výkladoch ustanovení zákona. „Národný bezpečnostný úrad napriek tomu, že je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, nedisponuje právomocou na výklad právnych ustanovení. Jeho kontrolné zistenie považujeme za neodôvodnené a odmietame v plnom rozsahu, že by zo strany ministra dochádzalo k porušovaniu zákona,“ dodala Eliášová.

O závažných porušeniach zákona na ministerstve vnútra v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností informoval tento týždeň predseda parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ Martin Beluský z ĽSNS. Mikulec mal porušiť zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Témou sa bude zaoberať v utorok (4. 4.) aj parlamentný brannobezpečnostný výbor.