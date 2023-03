Prezidentka pohrozila vymenovaním úradníckej vlády

Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa však najprv chce oboznámiť s podrobnosťami v tejto veci.

„Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpim aj k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem však predbiehať, najprv sa musím oboznámiť s protokolom a počkať si na výsledky správneho konania,“ povedala novinárom. Konštatovala, že si vypýtala protokol z kontroly Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Jej kroky budú závisieť od výsledných zistení.

K závažným porušeniam zákona na Ministerstve vnútra (MV) SR malo dôjsť podľa predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti NBÚ Martina Beluského z ĽSNS, ktorý sa odvolával na zistenia bezpečnostného úradu. MV SR v reakcii tieto tvrdenia odmietlo s tým, že minister zákon neporušil a výhrady NBÚ pripomienkoval.

Vymenovanie úradníckej vlády by podľa prezidentky nebolo pre Slovensko najlepšie riešenie s ohľadom na vyjadrenia politikov, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu. „Napriek tomu, ak táto vláda zásadným spôsobom zlyhá, pristúpim k tomu kroku,“ povedala. Konštatovala tiež, že musí byť pripravená na výkon všetkých svojich právomocí vrátane tejto.