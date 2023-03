Hlas-SD: V eurofondoch má SR nevyčerpaných 5,5 miliardy eur

Denne by sa muselo podľa Rašiho vyčerpať viac ako 19 miliónov eur, ak by sme chceli stihnúť 5,5 miliardy eur použiť za desať mesiacov. Je to podľa neho nereálne, keďže finančné prostriedky nie sú zazmluvnené a celý proces schvaľovania eurofondov je zložitý.

Raši sa oprel aj o hodnotenie z Bruselu. „Slovensko je za rok 2022 v čerpaní eurofondov druhé najhoršie, za nami je už len Chorvátsko,“ povedal. Predchádzajúca vláda mala podľa Rašiho za rovnaké obdobie 644 výziev, pričom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ministerky Veroniky Remišovej (Za ľudí) vypísalo za tri roky necelých 250.

Raši tiež kritizoval, že za programové obdobie 2021 - 2027 sa nevyčerpalo „ani jedno euro z výziev, ktoré dalo Slovensko“. MIRRI pritom malo mať k dnešnému dňu podľa Rašiho vypísané výzvy za 543 miliónov eur. „Ministerstvo pani Remišovej je jedným z vážnych dôvodov, prečo tu nemá táto vláda byť, môžeme stratiť päť miliárd eur,“ povedal Raši.

Martin Dorčák (Hlas-SD) upozornil tiež na zmluvu, ktorú podpísala Remišová s advokátskou kanceláriou Polaček and Partners. MIRRI sa má podľa Dorčáka súdiť o 33.000 eur, avšak advokátskej kancelárii vyplatilo viac ako 50.000 eur. MIRRI podľa Dorčáka oslovilo iba jednu kanceláriu. „Presne vedeli, kto súťaž vyhrá,“ vyjadril sa Dorčák.