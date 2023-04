Ako sa zbaviť slaninového zápachu? Takto ho dostanete von z domu najrýchlejšie

Odložte zvyšky

Prvá vec, ktorú by ste mali spraviť, je odloženie zvyškov. Keď sa najete, vložte zvyšky slaniny do vzduchotesnej nádoby a uložte do chladničky. Nielenže tým urýchlite proces odstraňovania zápachu, ale vyhnete sa tým aj plytvaniu potravín a budete mať pripravenú svačinu na neskôr.

Umyte riady

Riad a panvice pokryté masťou zo slaniny tiež vydávajú svoju vôňu. Pokúste sa ich umyť čo najskôr, aby ste zamedzili šíreniu slaninového zápachu. Oceníte to aj z toho dôvodu, že čerstvá špina sa čistí jednoduchšie.

Ak budete po čistení chcieť odstrániť zápach zo svojich rúk, použite na to citrón. Kyselina citrónová neutralizuje pachy a vaše ruky budú voňať čisto a sviežo.

Uzatvorte pach v jednej miestnosti

Pred prípravou slaniny pozatvárajte dvere do ďalších izieb v dome. Pach tak ostane len v kuchyni a nedostane sa do ďalších miestností.

Vyvetrajte miestnosť

Dobrý spôsob, ako sa zbaviť zápachu, je vyvetrať miestnosť. Zapnite ventilátor a otvorte okná. To vám pomôže zbaviť sa zápachu slaniny a tiež zabráni prehriatiu kuchyne počas vyprážania.

Zabudnite na panvicu

Vyprážanie slaniny je síce klasický spôsob jej prípravy, no nie je jediný. Slaninu môžete pripraviť aj v rúre alebo fritéze. Ak ju umiestnite do vnútra spotrebiča, môžete potlačiť jej pach.

Uvarte si kávu a upečte dezert

Vôňa čerstvo uvarenej kávy je užitočná sama o sebe, ale skutočný prínos tu pochádza z použitej usadeniny. Kávové usadeniny pomáhajú neutralizovať pachy, takže ich jednoducho vyberte a nechajte ich robiť svoju prácu.

Pečenie koláčov nezabezpečí len niečo sladké ku káve, ale ich vôňa premôže slaninu a v kuchyni sa bude vznášať prijemná sladká vôňa domova.