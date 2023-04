5 prekvapivých spôsobov, ako použiť pemzu pri upratovaní. Dokáže toho naozaj veľa

Chlpy domácich zvierat na gauči

Chlpy, ktoré zanechávajú štvornohí členovia rodiny, sa zachytia všade a gauč nie je výnimkou. Šikovným riešením je pemza. Robte s ňou krátke ťahy v jednom smere, čím zhromaždíte všetky chlpy. Vytvorené kôpky chlpov stačí len povysávať. Tento trik môžete použiť aj na odstránenie zvieracích chlpov z posteľnej bielizne a oblečenia.

Sklenené nádoby na pečenie

Pokiaľ ide o čistenie zapečených mastných škvŕn, nájsť ten správny produkt môže byť naozaj ťažké. Musí byť dostatočne pevný, aby odstránil škvrny, ale zároveň dostatočne mäkký, aby nepoškriabal povrch. Použite pemzu na sklenené nádoby na pečenie a budú sa lesknúť ako nové. Pemzu vždy používajte s vodou.

Rošty v rúre

Drhnúť rošty v rúre je veľmi neobľúbená upratovacia aktivita. Pemza ju dokáže o niečo zjednodušiť. Namočte ju do vody a pustite sa do práce. Po chvíľke práce budú rošty ako nové.

Pemza vám pomôže aj pri čistení vnútra rúry.

Odstránenie žmolkov

Žmolkovaniu môžete čiastočne predísť tak, že odev pred praním otočíte naruby. Ak sa chcete zbaviť žmolkov bez toho, aby ste zničili svoj obľúbený sveter, vezmite do ruky pemzu. Mäkký, porézny povrch je ideálny na odstraňovanie žmolkov z oblečenia.

Zľahka prejdite pemzou po látke, mala by žmolky ľahko zachytiť. Niektorí ľudia radi používajú holiaci strojček, no ak nechcete riskovať, že spravíte do jemných látok diery, radšej sa spoľahnite na pemzu.

Špinavý záchod

Pemza je užitočná aj na odstránenie minerálnych usadenín zo záchodovej misy. Pred jemným vydrhnutím škvŕn pemzu navlhčite. Aby ste sa zbavili obzvlášť zlých oblastí, môžete ju použiť spolu s bežným čistiacim prostriedkom na kúpeľňu.