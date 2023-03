7 spôsobov, akými riskujete požiar v domácnosti, a ani si to neuvedomujete

Nesfúknutý plameň sviečky, staré elektronické zariadenia a pripálené jedlo už dávno nie sú jediné spôsoby, akými riskujeme vznik požiaru v domácnosti. Existuje najmenej sedem ďalších chýb, ktorými majitelia vystavujú svoju domácnosť riziku. Neopakujete niektorú z nich aj vy?

1. Nebezpečné varné metódy

Sporák je jedným z najčastejších príčin vzniku požiarov v domácnosti, preto prvá rada, ktorú by ste si mali osvojiť, je nikdy ho nenechávať zapnutý bez dozoru. Moderné elektrické alebo indukčné sporáky už majú zabudovaný alarm, ktorý vás upozorní na pridlhé používanie s hrozbou nežiaducich následkov. Pri plyne však treba dávať veľký pozor.

Utierky, dekorácie a všetky ďalšie horľavé predmety nikdy neodkladajte do blízkosti varnej plochy. Pri používaní rúry zas dbajte o jej čistotu, keďže aj pripálené zvyšky jedla a oleja môžu pri pečení nečakane vzbĺknuť. Takisto sa vyhýbajte vareniu za zníženého stavu vedomia vplyvom alkoholu, drog alebo nevyspatia.

Odkladanie predmetov do rúry nie je žiadna rarita, no boli by ste prekvapení, koľko ľudí na to už doplatilo. Tomuto zvyku sa preto radšej vyhnite a vždy pred zapnutím rúru skontrolujte.

2. Nečistenie filtra sušičky

Chĺpky a žmolky, ktoré sa hromadia na filtri sušičky, sú extrémne horľavé, a z toho dôvodu ich treba pravidelne odstraňovať. K čisteniu filtra by ste mali pristupovať po každom zapnutí cyklu a aspoň raz za rok vyčistite aj ventilátor a odvodnú hadicu.

Pravidelne vykonávajte aj údržbu za zariadením a nesušte nič horľavé – teda predmety s obsahom gumy, peny, plastu alebo oblečenie zašpinené od masti, benzínu alebo oleja.

3. Slabá údržba detektorov

Pri zaobstarávaní detektoru dymu netreba myslieť len na jeho výkonnosť, ale aj na miesto, kam ho inštalujete. Pri viacposchodových domoch treba mať aspoň jeden detektor na každom poschodí, pričom po jednom treba umiestniť aj v spálni a na chodbe.

Baterky v detektoroch treba meniť aspoň dvakrát do roka – ideálne zakaždým, keď sa posúva čas z letného na zimný a naopak. Detektory a alarmy treba ďalej pravidelne vysávať a utierať, aby sa im nezaprášili senzory. Ich životnosť končí zhruba po desiatich rokoch – v tomto období si zaobstarajte nové. Ak má váš detektor testovacie tlačidlo, občas ho vyskúšajte.

4. Nebezpečné káble

Pravidelné skraty a tlmenie svetla pri používaní energeticky náročných zariadení? Ak sú vám tieto situácie povedomé, požiadajte elektrikára, aby vám skontroloval vedenie. K požiaru môžu prispieť aj staré, neudržiavané, natrhnuté alebo inak poškodené káble či pripájanie viacerých náročných spotrebičov do jednej zástrčky naraz. V takýchto prípadoch pomôže napríklad predlžovačka s prepäťovou ochranou.

5. Nebezpečná elektronika

Staršie a neudržiavané zariadenia sú ďalším častým spúšťačom požiarov v domácnosti. Do tejto kategórie ale radíme aj mnohé moderné spotrebiče, ktorých primárna funkcia sa sústredí na produkovanie tepla, teda napríklad ohrievače. Pri ich používaní preto dôsledne dodržiavajte všetky pokyny výrobcu.

Často sa zabúda na ventilátor na toalete, ktorý sa požíva pravidelne, no kontroluje sa len málokedy. Mnoho ľudí ignoruje zmenu zvukov, ktoré vydáva, ale práve táto indícia postačuje na to, aby ste zistili, že s ním niečo nie je v poriadku a treba preveriť jeho stav.

6. Zapálené sviečky bez dozoru

O horiacich sviečkach v domácnosti ste čítali už veľakrát, ale pravidlo dozoru sa neobmedzuje len na ne. Rovnako netreba nechávať zapálené napríklad kadidlo alebo vonnú tyčinku, ktoré vám nechtiac môže zhodiť napríklad domáci miláčik. Takéto predmety preto nikdy nenechávajte horieť bez toho, aby ste ich kontrolovali.

7. Máte únikový plán?

Aj napriek všetkej snahe dokonalá prevencia pred požiarom neexistuje, preto je potrebné myslieť aj na plán B. Únikový plán je dôležitý najmä v prípade, že máte deti. Premyslite a navrhnite si všetky spôsoby, akými sa dá bezpečne uniknúť z domácnosti v prípade požiaru, a svoj plán aj nanečisto otestujte so všetkými členmi domácnosti.