Heger: Nižšia DPH ceny potravín nezníži, vláda pôjde cestou adresnej pomoci

Je to plošné riešenie, vláda pôjde cestou adresnej pomoci. Uviedol to vo štvrtok v Strážskom dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger v súvislosti so stredajšou (29. 3.) výzvou mimoparlamentnej strany Hlas-SD, aby vláda prišla s riešeniami, ktoré zastavia rast cien potravín.

Peter Pellegrini je podľa neho vyštudovaný ekonóm a mal by poznať ekonomickú teóriu, že zníženie DPH ceny nezníži. „Jeho bývalý stranícky kolega (v strane Smer-SD, pozn. TASR), dnes guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, v stredu uviedol, že akékoľvek vládne riešenia s cenami by nemali byť plošné, ale mali by byť adresné. Zníženie DPH je plošné riešenie,“ priblížil Heger.

„Naša vláda sa rozhodla, že dá občanom hotovosť do ruky, aby dokázali zvládať nárast cien. To je niečo, na čo ani Robert Fico (Smer-SD) ani Peter Pellegrini odvahu nemali, najmä v časoch keď príjmy do štátneho rozpočtu boli výrazne vyššie,“ podčiarkol Heger s pripomenutím, že súčasná vláda zvýšila rodinám rodinné prídavky či daňový bonus.

„Teraz hovoríme o adresných riešeniach. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v spolupráci s pani prezidentkou SR pripravuje riešenie, ktoré sa bude týkať adresnej pomoci pre tých ľudí, ktorí ju potrebujú. A to predstaví v priebehu najbližších týždňov,“ dodal Heger.

Strana Hlas-SD vyzvala 29. marca Hegera a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana, aby do Národnej rady SR priniesli riešenia, ktoré zastavia zdražovanie potravín.

„Ponúkame riešenie v podobe prijatia balíka zákonov. Navrhujeme obmedziť obchodnú prirážku reťazcov, povinnosť zverejniť skutočné nákupné ceny potravín, štátnu dotáciu pre producentov potravín,“ uviedol líder Hlasu-SD Pellegrini s tým, že prezidentka Zuzana Čaputová by mala pristúpiť k odvolaniu Vlčana, ak nezačne konať. Strana navrhuje aj nulovú DPH na predaj „z dvora“ a zníženie DPH na základné potraviny na 5 %.