V Jekaterinburgu zadržali amerického novinára, Kremeľ zverejnil stanovisko

Kremeľ vo štvrtok varoval Spojené štáty pred odvetnými opatreniami voči ruským médiám po zadržaní novinára amerického denníka The Wall Street Journal pre podozrenie z údajnej špionážnej činnosti v prospech USA. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„Dúfame, že sa to nestane, nemalo by sa to stať. Opakujem: nejde o podozrenie, ale o to, že bol prichytený pri čine,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Dodal, že novinári, ktorí vykonávajú „normálnu činnosť“ a majú platnú akreditáciu, budú môcť pokračovať v práci. „Tu nebudú žiadne problémy,“ konštatoval Peskov.

K zadržaniu amerického novinára sa vyjadrila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. „Žiaľ, toto nie je prvý prípad, keď cudzinci v našej krajine využijú štatút 'zahraničného spravodajcu', novinárske vízum a akreditáciu na zakrývanie aktivít, ktoré nie sú žurnalistikou. Nie je to prvý západniar, ktorého prichytili pri čine,“ povedala Zacharovová.

Amerického novinára Evana Gershkovicha zadržala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v Jekaterinburgu, kde sa údajne snažil získať utajované informácie o podniku ruského vojensko-priemyselného komplexu.

Samotný americký denník vo štvrtok „dôrazne poprel“ obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za „dôveryhodného a lojálneho“. The Wall Street Journal zároveň vyjadril v súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha „hlboké znepokojenie“.

Gershkovich, ktorý plynule hovorí po rusky, v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.

Ak bude Gershkovich usvedčený z trestného činu špionáže, môže mu v Rusku hroziť trest odňatia slobody až na 20 rokov.