Takto sa zbavíte zápachu z chladničky aj bez drhnutia

Nech už máte v chladničke akokoľvek lahodné jedlo, chuť naň vám vie pokaziť nepríjemný zápach, ktorý sa šíri po otvorení dvierok. Často sa zápachu neviete zbaviť ani po tom, ako chladničku upracete. Zápach môže naznačovať prítomnosť odolných baktérií a plesní, ktoré z vášho jedla môžu urobiť zdravotné riziko.

Expertka na upratovanie Mahira Kalim pozná dva triky, ktoré vám pomôžu zbaviť sa zápachu a plesne z chladničky.

Sóda bikarbóna

Foto: ThamKC/Shutterstock.com

"Jedným z mojich najobľúbenejších ekologických tipov na čistenie, ktorý si môžete ľahko vyrobiť doma, je vlastný dezodorant do chladničky zo sódy bikarbóny a esenciálnych olejov. Jednoducho pridajte do malej nádobky pol šálky sódy bikarbóny a päť-šesť kvapiek vášho obľúbeného esenciálneho oleja,“ radí Mahira v článku denníka The Sun. Tento deodorant stačí umiestniť do zadnej časti chladničky a podľa Mahiri sa tak nadobro zbavíte nepríjemného zápachu.

Kyselina citrónová

Okrem sódy bikarbóny vám pri snahe zbaviť sa pachu z vášho kuchynského spotrebiča pomôže aj citrón. Mahira poznamenala, že kyselina citrónová, ktorá sa nachádza v ovocí, ako sú citróny a pomaranče, je ideálna na odstraňovanie plesní, fľakov z tvrdej vody a hrdze. Kyselina citrónová je skvelá, ak sa používa v čistiacich prostriedkoch alebo samostane.

"Je účinná pri odstraňovaní mydlových usadenín, škvŕn z tvrdej vody, vápenatých usadenín, vodného kameňa a hrdze. Môže tiež pomôcť zničiť baktérie, plesne a huby. Navyše je skvelá aj na všeobecnú dezinfekciu a čistenie bez toho, aby škodila vášmu zdraviu alebo planéte," poradila Mahira.

Tento rýchly a jednoduchý trik je teda veľmi cenovo dostupným riešením. Existuje množstvo ďalších prostriedkov pre domácnosť, ktoré sa dajú použiť ako alternatíva k škodlivým, toxickým čistiacim prostriedkom, ako je bielidlo. Mahira vysvetlila: