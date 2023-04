Ľudí pobláznili nové emotikony. Tento budú určite používať všetci

V novej aktualizácii pre iOS 16.4 je zahrnutá otrasená prekvapená tvár, niet pochýb, že bude novým favoritom medzi používateľmi. Nájdete tu aj hrachový lusk, zázvor, anjelské krídlo, medúzu, flautu, skladací vejár, somára a khandu – symbol sikhskej viery a mnohé ďalšie. K dispozícii je aj pravá tlačiaca ruka a ľavá tlačiaca ruka v rôznych odtieňoch pleti.

These are the 21 new emoji now available in iOS 16.4



Which one is your favorite? pic.twitter.com/VFS61CT9Gs