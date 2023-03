Z ložiskového vrtu pri Moravanoch už prestala vyvierať banská voda

Pre TASR to v stredu uviedol starosta Moravian Vladimír Čeklovský. Ak sa neobnoví vytekanie vody s vysokým obsahom chloridov, obec odvolá mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila 15. marca.

„V pondelok (27. 3.) už sme badali pokles intenzity tej aktivity, v utorok nám už voda prestala vytekať, dokonca hladina vo vykopanej jame klesla zhruba o 30 centimetrov a dnes klesla možno o ďalších 20 centimetrov. Uvidíme, či sa to obnoví alebo neobnoví, vo štvrtok (30. 3.) potom, ak to bude mať klesajúcu tendenciu, tak pristúpime k odvolaniu mimoriadnej situácie,“ povedal.

Prieskumný ložiskový vrt navŕtali ešte v roku 1955 do hĺbky 251 metrov. Banská voda s kalmi z neho začala vyvierať 9. marca, pričom zaplavovala priekopu pri ceste druhej triedy, kde presakovala do podložia. Taktiež hrozilo jej preliatie do potoka, pričom následne sa mohla dostať do rieky Ondava. V oblasti vyvierania vyhĺbili jamu a do naplnenia kapacít vodu odčerpávala najprv spoločnosť Nafta a následne obec.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) informovala, že z výsledkov, ktoré zabezpečila spoločnosť Nafta, vytekajúce banské vody mali extrémne vysoký obsah chloridov. Inšpekcia poukázala na potrebu čo najskoršieho zabezpečenia vrtu.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR minulý týždeň pre TASR uviedlo, že nevyhnutné bude identifikovať geologickú poruchu a miesta, na ktorých je možné technicky zastaviť vyvieranie ložiskovej vody s plynom. Ďalší postup mal byť koordinovaný so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.

Starosta obce uviedol, že sanácia vrtu, ku ktorému sa nikto nehlásil, by spolu s geologickým prieskumom podľa odhadov stála 150.000 až 200.000 eur. „Ak sa tá voda stratí, budem asi najšťastnejší človek na svete, že máme o takýto problém menej,“ konštatoval.

Miesto problémového vrtu vo štvrtok navštívi v rámci programu na východe Slovenska dočasne poverený premiér Eduard Heger.