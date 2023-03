Linhart: Vláda by mala do 14 dní predložiť riešenie vysokých cien potravín

Uviedol to v stredu na brífingu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart po mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ak tak vláda neurobí, Linhart chce predložiť riešenie na ďalšiu schôdzu parlamentu ako poslanecký návrh, ktorý bude stropovať pri potravinách nie ceny, ale marže reťazcov. „Ak za 14 dní nebude predložený jasný návrh z vlády, tak predložím návrh sám. Už teraz tento návrh má podporu väčšiny pléna NR SR. Takže viem, že návrh prejde. Nechceme však čakať na prvé, druhé, tretie čítanie, lebo ľudia nemajú čo jesť," povedal Linhart. Zdôraznil, že „je veľmi, veľmi sklamaný z toho, že na rokovanie pôdohospodárskeho výboru neprišli pozvaní členovia vlády, a to dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger a dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman. "Na toto rokovanie výboru prišiel poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽANO), čo si veľmi vážime. Chcelo to od neho odvahu,„ priblížil. „Záver z rokovania mimoriadneho pôdohospodárskeho výboru, ktorý som inicioval s podporou opozičných poslancov je taký, že sme sa dohodli, že sa dohodneme," oznámil Linhart. Agrominister Vlčan podľa Linharta prisľúbil, že je pripravený akceptovať „akékoľvek zdravé návrhy", ktoré poslanci NR SR predložia na riešenie cien potravín „Minister Vlčan zároveň prisľúbil, že bude spolupracovať na návrhoch. Ja som však očakával, že riešenia na výbor prinesú pozvaní ministri v poverení. Nedočkali sme sa," dodal Linhart.