Opätovný návrh na odmenu 500 eur sa nedá zaradiť na ďalšiu schôdzu, myslí si Dostál

Týka sa podľa neho rovnakej veci ako návrh na zľavu z poplatkov štátu za účasť vo voľbách odmietnutý vo februári, teda pred menej ako šiestimi mesiacmi. Nie je teda možné ho zaradiť do programu nasledujúcej schôdze. V liste na to upozornil predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).

"Nový návrh poslanca Matoviča bez najmenších pochybností upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh poslancov OĽANO, a to poskytnutie odmeny za účasť vo voľbách do NR SR, a preto je dnes podaný nový návrh poslanca Matoviča predložený v rozpore s paragrafom 96 odseku 3 zákona o rokovacom poriadku," uviedol Dostál.

Slovné spojenie „v tej istej veci“ obsiahnuté v zákone o rokovacom poriadku podľa neho neznamená, že musí ísť o úplne identické návrhy zákonov. Ako poukázal, oba návrhy zákonov majú novelizovať zákon o podmienkach výkonu volebného práva a obsahom oboch je návrh poskytnúť voličom odmenu za účasť vo voľbách do Národnej rady SR, hoci Matovičov návrh sa vzťahuje iba na septembrové parlamentné voľby, nie trvale.

Obsahovú zhodu podľa neho dokazuje aj spôsob predloženia pôvodného návrhu zákona, ktorý Matovič doručil do parlamentu krátko pred hlasovaním o návrhu poslancov OĽANO. „Čo len potvrdzuje, že aj sám poslanec Matovič si bol vedomý, že jeho pôvodný návrh a návrh poslancov OĽANO sú návrhmi zákona v tej istej veci a po neschválení návrhu poslancov OĽANO by začala plynúť šesťmesačná lehota, počas ktorej by takýto návrh zákona nemohol predložiť,“ vysvetlil poslanec.

Dostál hodnotí opätovné predloženie návrhu na 500-eurovú odmenu ako zjavný pokus obísť zákon o rokovacom poriadku. Predložením rovnakého návrhu ešte pred hlasovaním chcel podľa neho evidentne dosiahnuť, aby obišiel ustanovenie o polročnej lehote na predkladanie návrhov v rovnakej veci.

Poslanec NR SR Igor Matovič opätovne predložil do parlamentu návrh na zavedenie 500-eurovej odmeny za účasť v tohtoročných voľbách. Totožný návrh v stredu parlament neposunul do druhého čítania. Dodal, že nejde o avizovaný „plán B“, ktorý chce oznámiť vo štvrtok (30. 3.).