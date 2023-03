Vetrák: Opätovné predloženie Matovičovho návrhu je legitímne

Pre TASR to uviedol predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).

Vetrák argumentuje, že pokiaľ Matovič predložil do parlamentu nový návrh o odmene skôr, ako sa o pôvodnom návrhu hlasovalo, mohlo by sa o ňom rokovať aj na ďalšej májovej schôdzi. Záleží to podľa neho od rozhodnutia predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). „Podľa mojich informácií podal predseda OĽANO Igor Matovič návrh zákona ešte pred hlasovaním. Je to teda legitímna cesta spracovania legislatívneho návrhu,“ skonštatoval pre TASR. V oboch prípadoch ide o novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Podobne podľa Vetráka postupoval v januári podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (Sme rodina) pri novele Ústavy SR, keď predložil nový návrh v tej istej veci ešte skôr, ako bola pôvodná novela odhlasovaná. Išlo o novelizáciu ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament návrh zákona neschválil, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.

Vo februári už parlament odmietol novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V nej navrhovali poslanci odmenu vo forme zľavy desať percent z poplatkov štátu za účasť vo voľbách. Keďže ešte neuplynula polročná lehota, mohol by to byť dôvod na nezaradenie aktuálneho Matovičovho návrhu. „Pokiaľ to predseda parlamentu predloží na posúdenie ústavnoprávnemu výboru, budeme sa zaoberať tým, či ide o návrh v tej istej veci. Verím, že výbor rozhodne v súlade s doterajšími stanoviskami,“ reagoval Vetrák.

Parlament v stredu odmietol návrh Matoviča o 500-eurovej odmene. Ešte pred odhlasovaním Matovič predložil rovnaký návrh, o ktorom by sa mohlo rokovať v máji.