Tieto deti sú náchylnejšie vypestovať si závislosť od alkoholu

Taktiež aj študijnými problémami a alkoholom spôsobeným násilím páchaným dospelými, často rodičmi. Upozornila na to organizácia Movendi SK, ktorá k problematike detí vyrastajúcich v domácnostiach s alkoholovým problémom spoluoorganizovala okrúhly stôl.

Ivana Orlický z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) upozornila, že dieťa alkoholika je geneticky náchylnejšie vypestovať si závislosť od alkoholu. „Nehovoriac o tom, že dieťa vo vývoji sa stáva závislým ľahšie ako dospelý človek,“ doplnila.

V tejto súvislosti poukázala na „zúfalo málo“ detských psychológov a psychiatrov či dlhé čakacie doby na umiestnenie v inštitúciách a v inej forme liečby. To všetko sa podľa nej výrazne podpisuje na zdraví detí a má za následok sekundárne traumy a stigmatizáciu.

Na Slovensku je potrebné zmeniť psychoterapeutický zákon a koncept na podporu systému, myslí si člen Výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jozef Šuvada. „Aj formou špeciálnych pedagógov a kvalifikovaných dobrovoľníkov,“ skonštatoval.

V porovnaní so zahraničím na Slovensku podľa odborníkov chýba práca so subkultúrami a „peer to peer“ prístup. Školský zákon, ako ďalej tvrdia, myslí na deti aj rodičov s týmto problémom, v praxi sa však tieto možnosti využívajú len veľmi málo. „Napríklad aj z dôvodu nedostatku personálu v teréne, preventistov a dobrovoľníkov,“ skonštatovali.

Pomôcť deťom, ktoré vyrastajú v rodinách s alkoholovým problémom, má na Slovensku aj začínajúci projekt Psík Happy. Uľahčiť má dotknutým deťom, ale aj ich spolužiakom pochopiť ich situáciu a rozprávať sa o nej.