Pyrotechnika, ktorej hlavným efektom je hluk, sa zatiaľ nezakáže

Návrh novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii nezaradeného poslanca Tomáša Valáška poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do druhého čítania.

„Používanie pyrotechnických výrobkov má extrémne negatívny dosah nielen na zvieratá (spoločenské, hospodárske alebo divo žijúce), ale aj na životné prostredie, poškodzuje zdravie a ohrozuje život ľudí a poškodzuje ich majetok,“ argumentoval predkladateľ.

Ako poznamenal, hoci obce a mestá na Slovensku majú právomoc zakázať či obmedziť na svojom území alebo jej časti používanie pyrotechnických výrobkov, túto právomoc nevyužívajú alebo využívajú len zriedka.

Používanie povolenej pyrotechniky sa malo v období príchodu nového roka obmedziť iba na obcou priestorovo vymedzených miestach. Obce by mohli presne určiť miesta na mape, kde sa pyrotechnika bude môcť použiť, alebo vo všeobecne záväznom nariadení určia iba miesta, v okolí ktorých je použitie zakázané. V prípade, že by obec vôbec neurčila miesta, má byť používanie týchto pyrotechnických výrobkov v jej katastrálnom území zakázané.

Za spáchaný priestupok použitia alebo nadobudnutia pyrotechnických výrobkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie navrhol predkladateľ pokutu vo výške od 1000 do 3000 eur a v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní pokutu vo výške od 300 do 800 eur.