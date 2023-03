Súdna porota o obžalobe Trumpa rozhodne najskôr na budúci týždeň

DNES - 7:22

Súdna porota v New Yorku, ktorá sa zaoberá údajným úplatkom amerického exprezidenta Donalda Trumpa, by o jeho obžalobe mala hlasovať najskôr na budúci týždeň. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AP a webovej stránky stanice CNN, ktoré sa odvolávajú na zdroje oboznámené so situáciou.

Manhattanský prokurátor Alvin Bragg exprezidenta vyšetruje pre úplatok pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o pomere s Trumpom. Súdna porota má posúdiť dôkazy a hlasovať o prípadnom obžalovaní Trumpa. Porota v stredu nezasadne, vo štvrtok sa bude zaoberať iným prípadom a v piatky zvyčajne nezasadá, vysvetľuje CNN. Trump v sobotu 18. marca bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v utorok 21. marca očakáva svoje zatknutie. Jeho zástupcovia následne uviedli, že od prokurátora nedostali žiadne informácie o načasovaní, píše AP.