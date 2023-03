Parlament odsúdil zločiny páchané na ukrajinských ženách a deťoch

Zároveň vyzýva generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby posúdil, či násilným premiestňovaním detí z Ukrajiny do Ruska nedochádza k trestnému činu genocídia. V nadväznosti na to by mal zvážiť začatie trestného stíhania. Vyplýva to z deklarácie, ktorú v utorok prijal parlament.

„NR SR vyjadruje mimoriadne pobúrenie nad zverstvami vrátane protiprávnych deportácií žien a detí, ktoré sú proti svojej vôli odvádzané na územie Ruskej federácie, kde čelia umiestňovaniu v záchytných táboroch, zmenám identity a ďalším skutkom, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti,“ uvádza sa v deklarácii.

Poslanci žiadajú vládu, aby na vnútroštátnej úrovni poskytla pomoc Ukrajincom v ich úsilí bojovať proti beztrestnosti za zločiny. Zároveň požadujú od vlády, aby v súčinnosti s ostatnými vládami Európskej únie podnikla všetky potrebné kroky v medzinárodných inštitúciách. Cieľom má byť podporenie stíhania ruských predstaviteľov a všetkých, ktorí sú zodpovední za páchanie najzávažnejších zločinov.

NR SR deklaruje záujem pomôcť Ukrajincom s vyšetrovaním najzávažnejších zločinov, ktoré sú páchané na civilnom obyvateľstve. Vyzýva aj medzinárodné organizácie, najmä OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža na zvýšenie úsilia o to, aby sa deportované osoby vrátili k rodinám na Ukrajine.

V deklarácii zároveň parlament vyzýva Ruskú federáciu na okamžité zastavenie deportácií ukrajinských detí a žien a vrátenie deportovaných osôb naspäť na Ukrajinu, zároveň vyzýva Rusko na „okamžité zastavenie vraždenia, znásilňovania a mučenia civilného obyvateľstva na Ukrajine“.