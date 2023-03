Smer-SD chce doplniť návrh súvisiaci so zverejňovaním zápisníc z volieb

Návrh sa má týkať kontroly Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa šéfa strany Roberta Fica by mohlo ísť napríklad o osobitnú komisiu predstaviteľov strán.

Návrh zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku je súčasťou novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený) z mimoparlamentnej Republiky. Návrh prešiel minulý týždeň do druhého čítania.

Smer-SD na utorkovom zasadnutí predsedníctva schválil koncepciu kampane, ako aj prvú časť volebného programu, ktorá sa týka zahraničnej politiky. Nosnou myšlienkou má byť podľa Fica návrat suverenity do našej zahraničnej politiky. Smer-SD presadzuje, aby slovenská zahraničná politika slúžila na presadzovanie našich záujmov a vychádzala výlučne z medzinárodného práva. „Je to potom otázka nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín,“ povedal Fico na utorkovej tlačovej konferencii.

Program Smeru-SD je postavený na členstve Slovenska v EÚ a NATO s tým, že výnimočnosť Únie spája strana s výnimočnosťou práva politikov a občanov kritizovať jej fungovanie. Chcú, aby mala EÚ vlastnú ekonomickú aj zahraničnú politiku. Ak bude Smer-SD vo vláde, chce presadzovať návrat k myšlienkam V4 ako efektívnej regionálnej spolupráce. „Záleží nám na unikátnom blízkom vzťahu s Českou republikou,“ dodal Fico. Zopakoval, že v prípade vojny na Ukrajine presadzuje Smer-SD mierové riešenie a odmieta zasielanie zbraní Ukrajine.

Šéfom volebného štábu strany bude Robert Kaliňák. Smer-SD zároveň zrušil päť okresných organizácií v Bratislave. Nahradí ich jedna spoločná organizácia, ktorej bude šéfovať vedúci tlačového oddelenia Smeru-SD Ján Mažgút.

Strana sa nechce vyhraňovať voči ostatným stranám v súvislosti s povolebnou spoluprácou. Fico označil Smer-SD ako sociálne, protifašisticky a proeurópsky orientovanú stranu. „Ak sa tu trafíme, s kýmkoľvek sme pripravení komunikovať po nasledujúcich parlamentných voľbách,“ uzavrel Fico.