Pes zaútočil na policajného koňa, reakcia majiteľa prekvapila policajtov aj verejnosť

Britská polícia zaistila agresívneho psa, ktorý zaútočil na policajného koňa v londýnskom Victoria Parku. Pes plemena American Bully pohrýzol koňa do nôh a do brucha, kým sa policajti a okoloidúci márne snažili psa od koňa odtrhnúť.

Ako zachytili svedkovia na videu, majiteľ psa zjavne na útok nereagoval dostatočne pohotovo a policajti na neho kričali, aby si psa dal na vodítko. Pri incidente museli pomáhať okoloidúci, ktorý sa snažili psa zahnať, kým majiteľ scénu len sledoval.

Hakan Niyazi pre denník The Sun uviedol, že jeho sučku Coco vyprovokovali policajné kone. “Možno to vyzerá, že som toho veľa neurobil, ale snažil som sa zo všetkých síl. Snažil som sa ju chytiť. Bola vystrašená z koňa. Cítila sa ohrozená,” uviedol Niyazi, ktorý študuje na vysokej škole. Muž tvrdí, že ho sučka ochraňovala pred koňom.

Niyazi dokonca kritizoval okoloidúceho, ktorý si zobral dlhú palicu, aby psa zahnal. "Ten chlap bol drzý," povedal Hakan, ktorý má Coco približne rok. "Bol som vtedy taký nahnevaný. Povedal, že som nič nerobil. Ale ja som sa snažil.”

Niyazi nechápe, čo sa stalo, pretože Coco sa už predtým pohybovala okolo koní. “Neviem, prečo sa to stalo. Chcem, aby to išlo na súd. Chcem sa k tomu vyjadriť,” uviedol Niyazi s tým, že predtým sa mu nič také nestalo, no do budúcna bude vedieť, že nemá psa pustiť z vôdzky.

Londýnska polícia zverejnila na sociálnej sieti zábery koňa, ktorý ostal po útoku traumatizovaný a teraz sa lieči zo zranení nôh a brucha. Podľa veterinára by sa kôň menom Urbane mal zotaviť a okrem opatery dostal aj množstvo jabĺk a maškŕt od verejnosti. Pes, ktorý spôsobil útok, ostáva zadržaný na policajnej chovnej stanici.

Apologies this was accidentally deleted. PH Urbane from Bow was attacked by a dog in #VictoriaPark yesterday. We cant stress enough how important it is to keep dogs on a lead if you can't recall them. Huge thanks to members of public who tried to help. pic.twitter.com/YAe8sQ7gIm