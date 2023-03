Hnutie Sme rodina navrhuje zákaz predaja a používania petárd

Má ísť o tzv. petardy, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň navrhuje spresniť čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Spolupredkladateľka návrhu novely o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii Petra Krištúfková o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii.

„Novela zákona, ktorú som predložila do Národnej rady SR za hnutie Sme rodina, je výsledkom skoro dvojročnej práce pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat, predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,“ načrtla Krištúfková.

Ako zdôvodnila, výrobky, ktoré chcú zakázať, majú najviac negatívnych vplyvov na ľudí, zvieratá, prírodu a spôsobujú najväčšie škody na majetku. Poukázala napríklad na negatívny efekt hlučnej pyrotechniky na psychický stav starších ľudí či ľudí s poruchami duševného zdravia, ako aj spoločenské, hospodárske alebo voľne žijúce zvieratá.

Predsedníčka občianskeho združenia Nádej pre kone a ľudí Lenka Kmeťová upozornila, že v čase odpaľovania pyrotechniky sa zvyšuje riziko ohrozenia aj pre ošetrovateľov hospodárskych zvierat. Rovnako poukázala na úhyn vtáctva.

Podľa predsedu Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáša Šmitalu ide o obdobnú úpravu zákona, ako má Rakúsko, Nemecko a Holandsko. „Docielime tým, že to nebude likvidačné pre predajcov pyrotechniky, neotvorí sa ešte viac zahraničný trh,“ povedal. Verí tiež v upokojenie verejnosti.

Predseda Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem Tibor Lančarič hovorí o kompromisnom riešení. Ubezpečil, že pyrotechnika so svetelným efektom má na trhu zostať.

Na programe aktuálnej schôdze Národnej rady SR je aj návrh novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Navrhuje obmedzenie niektorých druhov pyrotechniky kategórie F2 a F3, ktorej hlavným efektom je hluk a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy.