VIDEO: Pri nehode autobusu zahynulo najmenej 20 pútnikov

Najmenej 20 ľudí prišlo v pondelok o život na juhozápade Saudskej Arábie po tom, ako autobus narazil do mosta, prevrátil sa a začal horieť. Informovali o tom v noci na utorok agentúry AFP a AP s odvolaním sa na miestne médiá.

Pri nehode utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nehoda sa stala v provincii Asír susediacej s Jemenom. Autobus viezol pútnikov do mesta Mekka. Podľa médií spôsobilo nehodu zlyhanie bŕzd.

The first moments of the Aqaba Shaar accident in Asir, Saudi Arabia Which killed 20, while 29 others were injured. TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/4P89vku0Kp

K havárii došlo na začiatku pôstneho mesiaca ramadán. Pri príležitosti tohto moslimského sviatku mnoho ľudí cestuje domov za rodinami a priateľmi.

Incident podľa AP poukazuje na pretrvávajúce problémy s bezpečnou prepravou veriacich do miest Mekka a Medina, najposvätnejších miest islamu.

20 umrah pilgrims lost their lives 30 injured. In bus accident in the Shaar Pass of North Asir in #SaudiArabia

The Bus was going to #Makkah form Khamis Mushit carrying local citizens & resident foregners.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ#RamadanKareem pic.twitter.com/RX2XNKM82g