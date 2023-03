Zdieľali ste aj vy túto fotku? Nechali ste sa oklamať

Obrázok bol vytvorený pomocou Midjourney, nástroja umelej inteligencie, ktorý dokáže generovať úžasne realistické, no falošné obrázky. Obrázok sa zdieľal na sociálnych sieťach, pričom väčšina ľudí si myslela, že je skutočný, informuje Forbes.

Na prvý pohľad obrázky z Midjourney vyzerajú, že by to mohli byť skutočné fotografie. Ale všetko sú to počítačovo vytvorené falzifikáty reality.

the pope looks like he’s the pastor of a church that justin bieber would go to pic.twitter.com/LIxddG1OaO