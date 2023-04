Ak toto zacítite v bazéne, mali by ste z neho okamžite vyjsť. Inak vám hrozia zdravotné problémy

Mnohí sa mylne domnievajú, že zápach, ktorí cítia na kúpalisku či plavárni, je chlórová dezinfekcia. V skutočnosti tento zápach neprodukuje len chlór.

Hoci chlórovaná voda môže mať mierny chemický zápach, chlór v skutočnosti nevydáva taký výrazný zápach, ako možno poznáte z bazénov. Na druhej strane chlóramíny vznikajú, keď chlór reaguje s amoniakom z potu, telesných olejov a moču ľudí v bazéne, informuje portál IFL Science.

Keď sú jeden, dva alebo tri vodíkové ióny amoniaku nahradené chlórom, vzniká monochlóramín, dichlóramín a trichlóramín. Prvý z nich sa zvykne pridávať do bazénov ako dezinfekčný prostriedok. Zvyšné dva sú podľa American Chemistry Council to, čo sa zvykne nazývať ako zápach chlóru. Paradoxne, čím viac bazén zapácha, tým menej voľného chlóru je v bazéne. Vtedy je čas pridať viac chlóru na jeho dezinfekciu.

Ak teda v okoli bazénu cítite silný chemický zápach, radšej do vody nechoďte.

Čím viac moču sa zlúči s chlórom, tým vyššia je hladina nežiaducich zapáchajúcich chloramínov v bazéne. Ak sa chlór chemicky kombinuje s kontaminantmi, ako je moč, potom nie je k dispozícii na ničenie baktérií v bazéne. Tie práve môžu spôsobiť plavcom hnačku či rôzne kožné infekcie.

Koľko potu, tuku a moču sa z človeka dostane do bazéna? Tím chemikov z univerzity v Alberte sa pokúsil vypočítať, koľko moču sa nachádza v bazéne. Odhadli, že v bežnom komerčnom bazéne s objemom 832 700 litrov je z toho asi 75,7 litrov moču. V domácom bazéne je to okolo 7,6 litra moču. To však len za predpokladu, že doma ľudia cikajú do bazéna rovnako v rovnakom množstve ako vo verejných bazénoch.