Vypálený trávnik od psieho moču: Takto bude opäť zelený a bez farebných fľakov

Stačí si spomenúť na nevzhľadné miesta na trávniku, ktoré močom zničil váš pes. Našťastie existujú spôsoby, ako to dať do poriadku.

Mäkký záhradný trávnik je často miestom, kam mačky a psy chodia na záchod, no to si časom môže vybrať svoju daň. Keď sú tie isté miesta vystavené silnému moču, krásna zelená tráva môže zožltnúť a vyzerať ako spálená.

Psí moč môže trávnik spáliť

Psí moč môže na trávniku zanechať spálené holé miesta alebo zmení farbu trávy. Ide o to, že psí moč obsahuje vysoké množstvo dusíka a solí. Veľa dusíka bez dostatočnej zálievky trávnik spáli. Problém nastáva najmä vtedy, keď sa koncentrovaný moč zhromažďuje v jednej oblasti. Vtedy dochádza k poškodeniu trávnika. Je to podobné ako spálenie, ktoré spôsobuje hnojivo.

Menšie poškodenie trávnika spôsobené psím močom sa často vyrieši samo. Avšak oblasti, na ktoré pes často močí, zvyčajne potrebujú pomoc.

Žlté či hnedé fľaky na trávniku

Psí moč najčastejšie vytvára oblasti so spálenou a odumretou trávou. Obzvlášť náchylné na tento typ poškodenia sú príliš suché alebo slabé a namáhané trávniky. Kedykoľvek zbadáte na trávniku spálené miesta, oblasť hĺbkovo a opakovane zavlažte. Dôležité je totiž vypláchnuť z okolitej pôdy soli z moču.

Ak odumretú trávu nedokážete opätovne priviesť k životu, tak je čas na nápravu. Najskôr ju z oblasti odstráňte, pôdu ošetrite a opätovne nasejte trávu.

Zelené fľaky na trávniku

Keďže moč psa má vysoký obsah dusíka, obľúbené močiace miesta psa môžu byť zelenšie ako okolitá tráva. Dusík je totiž základnou živinou pre rastliny. Stáva sa to predovšetkým na tráve, ktorá nemá dostatok dusíka z hnojiva. Ak by ho mala dostatok, celý trávnik by mal rovnakú farbu.

Ak chcete zistiť, či vašej tráve chýbajú dostupné živiny v dôsledku pH pôdy alebo iných dôvodov, odoberte vzorku pôdy a nechajte ju otestovať. Následne v prípade nízkej hladiny dusíka v pôde aplikujte potrebné hnojivo.