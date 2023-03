Pavel úraduje z Pražského hradu, kancelárie už skontrolovali

Potvrdila to jeho hovorkyňa Markéta Řeháková, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Prezidentova kancelária dočasne sídlila v Hrzánskom paláci, ktorý slúži na reprezentačné účely českého predsedu vlády. Premiér Petr Fiala zvolenému prezidentovi po voľbách ponúkol, aby ho využíval dovtedy, kým sa oficiálne neujme úradu.

Prezident však v paláci zostal ešte niekoľko týždňov po svojej inaugurácii 9. marca. Obával sa možných odposluchov, ktoré by mohli byť v kanceláriách na Pražskom hrade. Podľa Řehákovej už kontrolou prešli priestory určené pre prezidenta, prvú dámu aj vedúcu Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Janu Vohralíkovú. Podľa predbežných informácií boli v poriadku. Na záverečnú správu však prezidentov tím ešte čaká.

Na nasťahovanie prezidentského páru sa pripravuje aj Lumbova vila, kde bude Pavel s manželkou bývať počas pracovného týždňa. Prezident minulý týždeň avizoval, že by to mohlo trvať ešte niekoľko týždňov. Počas víkendov sa chce Pavel s manželkou vracať do svojho doterajšieho bydliska v obci Černouček.