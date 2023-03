Situácia na Wall Street je stabilizovaná, banky sa zotavujú

Za posledný rok je inflácia v USA na úrovni 6 %, čo je najmiernejšie tempo od septembra 2021. Vysoko očakávaný index spotrebiteľských cien CPI vo februári medzimesačne vzrástol o 0,4 %, ako predpokladali experti na ekonomiku.

Finančné trhy zažili za posledný týždeň niekoľko dní turbulencií, súvisiacich s kolapsom troch bánk, vrátane dvoch z troch najväčších zlyhaní v histórii Spojených štátov. V utorok 14. marca sa však situácia opäť rozjasnila a s ňou aj nálada investorov.

Americké banky sa spamätali

Situácia na finančných trhoch sa po minulotýždňovej dráme spôsobenej krachom americkej Silicon Valley Bank, Silvergate a Signature Bank tento týždeň upokojila. Zisky zaznamenali všetky kľúčové indexy, americký index S&P 500 vystúpol počas utorka takmer o 2 percentá.

Regionálne či menšie banky sa prudko spamätali, na prvom mieste First Republic (47,39 %), ktorá bola v posledných dňoch považovaná za nový slabý článok reťaze. Nasledovali arizonská Western Alliance (40,89 %) a kalifornský PacWest (48,05 %).

Podľa Karla Haelinga z LBBW to bol kľúč k oživeniu v indexoch — “Neprišlo k žiadnemu novému vývoju, ľudia si však uvedomili, že nie je isté, že všetky regionálne banky implodujú.”

Dobrý čas investovať do S&P 500

Pre skúsených akcionárov je aktuálna situácia dobrým časom na investovanie do indexu S&P500, ktorý je považovaný za jeden z hlavných ukazovateľov sily americkej ekonomiky. Sleduje kapitalizáciu 500 najväčších a transparentných spoločností meraním hodnoty ich akcií prijatých na verejné obchodovanie. Index dosahuje priemerný ročný výnos takmer 14 %, vďaka čomu priťahuje mnohých, aj nových investorov.

Zložky indexu S&P 500 vyberá špeciálny výbor podľa stanovených pravidiel. Vybrané spoločnosti sú poskytovateľmi dôležitých produktov a významných riešení pre krajiny na celom svete. Patria sem napríklad banky (Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs), výrobcovia spotrebného tovaru (Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) a technologické spoločnosti (Apple, Microsoft, Visa).

Bezpečný index, akým je S&P 500, má pokojnejší rast — keď sa ekonomike darí, ceny neustále rastú. Cena indexu S&P 500 má v porovnaní s NASDAQ tendenciu k relatívne nie príliš veľkým trhovým pohybom. Keďže ide o stabilné veľké spoločnosti, rizikovosť nie je veľmi vysoká.

Výnosy z dlhopisov vzrástli

Ďalším pozitívom pre investorov je skok vo výnosoch dlhopisov. Desaťročné americké vládne dlhopisy boli v utorok na úrovni 3,65 % v porovnaní s 3,57 % v pondelok, dvojročná sadzba vzrástla na 4,31 % oproti pondelkovým 3,97 %.

Akciové trhy často zle reagujú na nízke výnosy dlhopisov, v tomto prípade im situácia padla vhod. Dlhopisy príliš vzrástli a akcie bánk príliš rýchlo klesli, čo prinieslo svoje výhody. “Ak by totiž výnosy naďalej klesali, vyzeralo by to, že sa kríza zhoršuje,“ vyjadril sa Karl Haeling.

Dôvera najväčších amerických bánk

Situácia na americkom trhu sa stabilizovala aj vďaka Wall Street, keď jedenásť bánk vo štvrtok 17. marca oznámilo podporu 30 miliárd USD vo forme vkladov pre ohrozenú banku First Republic.

Pomoc konzorcia jedenástich významných amerických bánk (Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley,Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street, Bank of New York Mellon Corp) jasne ukazuje zvýšenú aktivitu veľkých bánk s cieľom pomôcť finančnému systému.

„Rozhodnutie najväčších amerických bánk poukazuje na ich dôveru v banku First Republic a v ďalších bankách, nech sú akejkoľvek veľkosti,“ uviedla skupina bánk v spoločnom vyhlásení. Pozitívnym výsledkom ich rozhodnutia je výrazné posilnenie a nárast akcií First Republic o 10 %.

Kladné prognózy z Wall Street

Poprední analytici z Wall Street tvrdia, že poskytnuté záchranné lano vo výške 30 miliárd USD by malo zmierniť budúce výkyvy bánk a posilniť dôveru v bankovom sektore.

Vklady musia podľa prvorepublikového oznámenia ostať v banke minimálne 120 dní. Akcie regionálnych bánk pôvodne vo štvrtok 16. marca klesli, po reportoch mienkotvorných médií o vývoji depozitného plánu a ukľudnení odbornej aj laickej verejnosti začali stúpať na krivke smerom hore.

Situácia na Wall Street je stabilizovaná, banky sa zotavujú