Ako sa zbaviť zápachu z drezu: 5 spôsobov, ako vyčistiť upchatý odtok

Upchatý odtok má často za následok aj nepríjemný hnilobný zápach, ktorý zaplní celú kuchyňu. Väčšinou je spôsobený nahromadenými baktériami z mastných zvyškov tuku a jedla, ktoré boli spláchnuté do odtoku v kuchyni. Tie sa zachytia v potrubí a spôsobujú zápach pripomínajúci skazené vajcia. Tu je 5 spôsobov, ako odstrániť zápach z drezu aj bez námahy a v priebehu niekoľkých minút.

Vriaca voda

Najjednoduchším spôsobom, ako si pomôcť pri upchatom odtoku, je naliať doňho vriacu vodu. Nechajte vodu zovrieť v kanvici a potom ju nalejte do odtoku. Počkajte päť minút a následne do odtoku nalejte rovnaké množstvo studenej vody. Vďaka tomuto postupu by mal tuk stuhnúť a bude ľahšie ho spláchnuť a zbaviť sa tak zápachu.

Zvon na odpad

Foto: Igal Vaisman/Shutterstock.com

Ak zlyhá voda, je potrebné odtok uvoľniť pomocou gumeného zvonu. Jednoducho umiestnite zvon nad odtok umývadla a aspoň minútu intenzívne pumpujte hore a dole. Nakoniec zopakujte postup s preplachovaním vriacou a studenou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšné usadeniny.

Biely ocot

Ak nemáte zvon, pomôže vám aj malé množstvo bieleho octu. Ocot zabráni zväčšovaniu usadenín, ktoré by mohli spôsobiť trvalejšie alebo drahšie problémy. Do odtoku nalejte šálku bieleho octu, nechajte ho 30 minút odstáť a potom ho prepláchnite horúcou vodou.

Hydroxid sodný

Okrem octu môžete vyskúšať o niečo silnejšiu chémiu. Hydroxid sodný je veľmi účinný na čistenie drezov a výleviek. Dokáže rozložiť mastnotu a tuk, čo sú najčastejšie príčiny upchatého odtoku. Namiešajte si 10-percentný roztok hydroxidu sodného tak, že jednoducho rozpustíte 100 gramov v jednom litri vody. Potom nalejte 10-percentný roztok do odtoku a nechajte ho pôsobiť. Trvá to približne pol hodiny, kým sa rozložia všetky usadeniny v dreze. Po uplynutí piatich minút pomaly napustite do drezu trochu vody, čím zvýšite tlak vody.

Skontrolujte zápachovú uzávierku

Foto: Monkey Business Images/Shuttertock.com

Poslednou metódou je dôsledná kontrola sifónu či zápachovej uzávierky. V ohybe sa drží voda, čo zabraňuje unikaniu pachov z odpadu. Najjednoduchší spôsob, ako ho vyčistiť, je ručne odstrániť všetky usadeniny. Dá sa to urobiť opatrným odstránením pomocou kľúča a vyprázdnením vody, ktorú obsahuje. Potom ho stačí vydrhnúť drôtenou kefou a opláchnuť teplou vodou a namontovať naspäť.