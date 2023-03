Video: Orlando Bloom sa stretol s prezidentom Zelenským

The war is destroying the childhood of Ukrainian children. Thousands of schools in Ukraine have been damaged or completely destroyed. Almost 2.7 million Ukrainian schoolchildren are forced to study online or in a mixed format. About 1.5 million Ukrainian boys and girls are at risk of developing depression, anxiety and other psychological problems. We all know what this aggression has brought and how full-scale the world's efforts must be to stop it, to rebuild Ukraine after the war. During the meeting, we discussed humanitarian aid projects, issues of reconstruction focused specifically on the interests of children. UNICEF and our teams will work in several directions, bring victory closer and return a happy childhood to Ukrainian children. —— Війна руйнує дитинство українських дітей. Тисячі шкіл в Україні пошкоджені або повністю зруйновані. Майже 2,7 млн українських школярів змушені навчатися онлайн чи у змішаному форматі. Близько 1,5 млн українських хлопців і дівчат мають ризик розвитку депресії, тривожних станів та інших психологічних проблем. Ми всі знаємо, що принесла ця агресія і наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни. Під час зустрічі ми обговорили проекти гуманітарної допомоги, питання відбудови, орієнтовані саме на інтереси дітей. UNICEF і наші команди будуть працювати над кількома напрямками, наближати перемогу і повертати українським дітям щасливе дитинство.