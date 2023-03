Nehammer poprel dohady, že chce predčasné voľby

Podľa jeho slov sa nič nemení na riadnom termíne na jeseň budúceho roka, informovali agentúry DPA a APA, od ktorých TASR správu prevzala.

„Naším jasným cieľom je rok 2024, jeseň, ako to stanovuje zákon,“ povedal Nehammer vo verejnoprávnej televízii ORF. O možných budúcich koaličných spojencoch sa odmietol vyjadriť.

Nehammer je predsedom konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá vládne spolu so zelenými. Objavili sa špekulácie, že ľudovci by mohli chcieť využiť vnútrostranícku krízu v opozičnej Sociálnodemokratickej strane Rakúska (SPÖ) na posilnenie svojej pozície v predčasných voľbách. Kancelár to poprel.

„Musím dokončiť legislatívne obdobie,“ zdôraznil Nehammer s tým, že jeho vláda má ešte toho pred sebou veľa, na čom sa nedávno zhodol s vicekancelárom a šéfom zelených Wernerom Koglerom.

ÖVP v marcovom prieskume pre časopis Profil nedopadla najlepšie, približuje DPA. Skončila totiž druhá za pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), s ktorou bola v koalícii do roku 2019.