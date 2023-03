Riaditeľka súkromnej školy odstúpila po sťažnostiach rodičov, nepáčila sa im nahá socha Dávida

Riaditeľka súkromnej umeleckej školy Tallahassee Classical School na Floride Hope Carrasquillová sa vzdala svojho postu po tom, ako sa jej na stole začali hromadiť sťažnosti od rodičov žiakov navštevujúcich zariadenie.

Agentúra AP informuje, že rodičia neboli spokojní s učivom, ktoré žiaci preberali počas hodín renesančného umenia. Podľa učebných osnov sa totiž mali zoznámiť so sochou Dávida, ktorá patrí k najznámejším dielam talianskeho sochára Michelangela a svetového umenia vôbec.

"The city of Florence is honoring Florida school principal Hope Carrasquilla, who had to leave her institution after several parents were outraged that pictures of Michelangelo's David statue were shown to sixth-graders in an art history class."



