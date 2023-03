Šipoš: Skorší termín volieb by schvaľovanie zákonov v NR SR neovplyvnil

Šipoš zopakoval, že keby SaS nepovalila vládu, zákony by prechádzali a nehovorilo by sa o predčasných voľbách. Podľa podpredsedu opozičného Smeru-SD Juraja Blanára by bolo férové, ak by boli voľby tri mesiace po tom, ako bola odvolaná vláda.

Odmenou 500 eur za voľby chce OĽANO podľa Blanára vytvoriť volebnú korupciu, čo nepomôže ľuďom. Šipoš priblížil, že o 500 eurách budú rokovať budúci týždeň. Doplnil, že pri hlasovaní o tomto zákone môže každý poslanec OĽANO hlasovať, ako chce. Podľa hnutia je dobré, aby bola účasť vo voľbách čo najvyššia.

V súvislosti s prechádzaním kultúrno-etických zákonov v NRSR poznamenal, že tieto zákony nejdú proti LGBTI komunite. Pri novele zákona o rodnom čísle budú mať podľa neho poslanci OĽANO voľnú ruku. Zároveň poukázal, že žiadnemu poslancovi nebude zakazovať, aby prichádzal s nejakým návrhom zákona. „Je len na pléne, či ten zákon podporí alebo nepodporí,“ ozrejmil. Podľa Blanára to pre Slovensko nie je téma.

Šipoš tvrdí, že čerpanie plánu obnovy má Slovensko dobre rozpracované. S tým nesúhlasí Blanár, podľa ktorého bol „urobený na poslednú chvíľu a zle nastavený“. Poukázal, že Smer-SD bol od začiatku jeho veľkým kritikom. Doplnil, že ak by boli predčasné voľby okamžite, Smer-SD by pristúpil k jeho prerobeniu, ak by to bolo možné.