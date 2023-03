Remišová: Zníženie DPH na potraviny sa neosvedčilo, vláda pomáha inak

Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny ako riešenie vysokých cien skúšali v iných krajinách a neosvedčilo sa. Patrí medzi kratkozraké opatrenia, ktoré nepomáhajú a jednotlivé krajiny ich rušia, konštatovala v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí).

Ako príklad uviedla Poľsko, ktoré malo nulovú DPH na potraviny, ale rušia ju. „V zásade pomohli len obchodným reťazcom. Vôbec sa to neprejavilo na konečných cenách pre spotrebiteľov. Mali obrovské výpadky zo štátneho rozpočtu,“ zdôraznila.

Vláda podľa Remišovej pomáha ľuďom s infláciou v troch rôznych oblastiach. Zásadné je zabezpečenie stabilných cien energií, v čom patrí Slovensko medzi najlepších. „Druhá vec je práca. Nezamestnanosť máme prakticky rovnakú ako pred pandémiou. Z eurofondov sme investovali desiatky miliónov eur na podporu pracovných miest,“ vysvetlila. Vyzdvihla tiež pomoc rodinám cez vyšší daňový bonus a prídavky na deti, ako aj pomoc dôchodcom.

Podpredseda opozičného Smeru-SD Richard Takáč oponoval, že v eurozóne je Slovensko z hľadiska inflácie druhé najhoršie. Čo sa týka vysokých cien potravín, vláda podľa neho doteraz nespravila vôbec nič. Smer preto zvoláva budúci týždeň odborný okrúhly stôl, kde chcú rokovať s predstaviteľmi obchodných reťazcov, potravinárov, poľnohospodárov aj rôznych odborníkov.

„Na diskusiu je viacero vecí. Je to napríklad zníženie DPH, možno do konca roka na nula percent pri základných vybraných druhoch potravín,“ priblížil opozičný poslanec. Ide podľa neho o zoznam približne 40 položiek, ktoré ľudia nakupujú každý deň. Dlhodobo by potom mohla zostať táto daň napríklad na úrovni 5 %.

Diskusia podľa Takáča môže byť tiež o úľavách na daňovo-odvodovom zaťažení prvovýrobcov. Presadzovať chcú tiež zastropovanie obchodných prirážok obchodníkov pri vybraných základných potravinách. „Z roka na rok majú vyššie a vyššie zisky. My nechceme bojovať s reťazcami, ale musia byť solidárne,“ zdôraznil s tým, že kým v západných krajinách je zisk obchodných reťazcov bežne na úrovni 2,5 %, na Slovensku je to 8 %.

Budúci týždeň sa má v Národnej rade (NR) SR rokovať aj o poslaneckom návrhu na zatvorenie obchodov v nedeľu. Výsledok hlasovania je zatiaľ otvorený. „My máme pri hlasovaní voľnú kartu. Ja osobne sa zdržím,“ avizoval Takáč. Podobný prístup majú podľa Remišovej aj poslanci Za ľudí. „Pri takýchto otázkach hlasujú podľa svojho presvedčenia. Ja by som volila nejaký kompromis,“ dodala.