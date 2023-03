Horská záchranná služba informuje o nočnom pátraní, hliadku informovali príbuzní turistov

Horskú záchrannú službu (HZS) v sobotu (25. 3) vo večerných hodinách kontaktovali príbuzní a kolegovia dvojice turistov, 50-ročného muža a 46-ročnej ženy, s ktorými sa nedokázali spojiť. Ich pravdepodobnou trasou mala byť túra z Telgártu na Kráľovu hoľu a odtiaľ do útulne Andrejcová.

„Operačné stredisko tiesňového volania HZS požiadalo o lokalizáciu mobilných telefónov nezvestných a Prezídium Policajného zboru o súčinnosť policajnej hliadky z Pohorelej, ktorá prehľadala parkoviská pri Šumiaci a Telgárte. Osobné vozidlo turistov však nenašli. Horskí záchranári medzitým odišli hľadať nezvestné osoby do terénu. Jedna skupina postupovala z Pohorelej do útulne a druhá pokračovala do Telgártu a odtiaľ na Kráľovu hoľu,“ opísala HZS.

Záchranári po príchode k útulni zistili, že hľadaná dvojica sa nachádza vo vnútri, je v poriadku a pomoc nepotrebuje. Ostala v útulni, odkiaľ mala v pláne v nedeľu ráno v túre pokračovať.