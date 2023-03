V noci si nezabudnite prestaviť hodiny, začne platiť stredoeurópsky letný čas

V nedeľu 26. marca začne na Slovensku – podobne ako vo viacerých európskych štátoch – platiť letný čas. O 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ) sa hodinky posunú o hodinu dopredu na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ).

Posun času prinesie viac svetla vo večerných hodinách. Napríklad v Bratislave v sobotu vyjde slnko ráno o 5.45 h SEČ a zapadne o 18.11 h SEČ. V nedeľu vyjde o 6.43 h SELČ a zapadne o 19.12 h SELČ.

Práve efektívnejšie využívanie denného svetla v letnom období je hlavným dôvodom, prečo sa letný čas uplatňuje – v angličtine sa označuje termínom Daylight Saving Time (DST, čas šetriaci denné svetlo). Na Slovensku tak po 19.00 hodine zapadá slnko od konca marca až do polovice septembra, teda takmer pol roka (napr. v Bratislave 173 dní). Bez letného času, teda pri celoročnom štandardnom stredoeurópskom čase, by obdobie so slnečným svitom po 19.00 h trvalo o dva mesiace menej (113 dní).

Pôvodným motívom pre zavedenie letného času boli energetické úspory. Prechodne ho niektoré krajiny využívali počas prvej i druhej svetovej vojny. V súčasnej podobe letný čas ako prvé zaviedlo v roku 1976 Francúzsko, v Československu začal platiť od roku 1979, pričom dôvodom bola tiež energetická kríza.

Letný čas sa začínal v prvú aprílovú sobotu o polnoci (od roku 1981 už počas posledného marcového víkendu), končil sa potom počas posledného septembrového víkendu v noci zo soboty na nedeľu. Od roku 1996 Európska komisia predĺžila obdobie letného času každoročne až do posledného októbrového víkendu. Posúvanie hodiniek sa tiež ustálilo na 2. hodine v noci, pretože v tomto čase najmenej ovplyvňuje dopravu.

Už od svojho zavedenia mal letný čas aj odporcov. Viaceré občianske i politické iniciatívy žiadali jeho zrušenie, pričom uvádzali najmä zdravotné dôvody či negatívny vplyv na koncentráciu. Na základe verejného prieskumu navrhla Európska komisia, aby sa sezónna zmena času uskutočnila naposledy v roku 2021. Európsky parlament tento návrh schválil 29. marca 2019 s tým, že sa európske štáty dohodnú, ktoré časové pásmo si nechajú celoročne. Vzhľadom na problémy ako brexit či pandémia COVID-19 sa diskusia o téme zatiaľ odložila.

Letný čas sa tento rok skončí v noci z piatka 29. októbra na sobotu 29. októbra, keď sa hodinky posunú opäť z 3.00 h SELČ na 2.00 h. SEČ.