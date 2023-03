Banské múzeum zničil požiar a nemá poistku, podľa MŽP má právnu subjektivitu

Sídli v budove Berggerichtu a je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Naopak, všetky budovy, ktoré sú v správe Ministerstva kultúry (MK) SR a ním zriaďovaných organizácií, sú poistené. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová.

Požiar v Banskej Štiavnici zničil v historickom centre sedem budov vrátane Slovenského banského múzea. MŽP potvrdilo, že múzeum je majetkom SR. „Za správu zvereného majetku zodpovedá v zmysle zákona o správe majetku štátu jeho správca, teda Slovenské banské múzeum,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Majitelia budov však môžu mať pri živelných pohromách problém, aj keď sú nehnuteľnosti poistené. Generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko, upozornil, že na Slovensku je väčšina nehnuteľností podpoistených, vrátane kultúrnych pamiatok. „V týchto prípadoch poistné sumy nie sú rovnaké ako hodnota majetku, a preto poisťovňa pri totálnej škode vyplatí maximálnu poistnú sumu uvedenú v zmluve. A až vtedy nastáva problém,“ tvrdí Valko s tým, že ak je poistná suma vo výške napríklad 50 %, teda budova je poistená na polovicu svojej hodnoty, poisťovňa vyplatí polovicu spôsobenej škody. Upozornil, že rovnaký princíp sa taktiež uplatňuje aj pri čiastočných škodách, keď dochádza ku kráteniu poistného plnenia pomerom podpoistenia.

„Podpoistenie budov je pritom jeden z najčastejších problémov pri poistných zmluvách, s ktorými sa ako odborníci stretávame,“ uviedol Valko.

Naopak, Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, sa vo svojom blogu vyjadril, že „štát by mal byť sám sebe poisťovňou“. Nemyslí si, že by mal štát svoj majetok poisťovať v komerčných poisťovniach, pretože tak môže preplácať možné riziká o desiatky percent. „To však neznamená, že by štát mal len tak ignorovať riziká a 'škudliť' na poistnom. Naopak, štát by si mal byť rizík dobre vedomý a byť pripravený ich znášať. V štátnom rozpočte by sme namiesto nákladov na poistné mali mať dostatočnú rezervu na všetky fyzické škody na majetku štátu,“ napísal Šuster.