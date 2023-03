Rada Európy kritizovala zásahy francúzskej polície voči účastníkom protestov

Urobila tak po tom, ako boli počas štvrtkovej vlny protestov zadržané stovky ľudí a bolo zaznamenaných mnoho prejavov vandalizmu.

Komisárka RE pre ľudské práva Dunja Mijatovičová pripustila, že počas demonštrácií vo Francúzsku došlo aj násilným incidentom, ktorých terčom sa stali príslušníci bezpečnostných síl.

„Ale sporadické násilné skutky zo strany niektorých protestujúcich alebo iné odsúdeniahodné činy spáchané počas protestov nemôžu ospravedlniť nadmerné používanie sily zo strany príslušníkov štátnych zložiek,“ uviedla komisárka.

Napriek spomínaným násilným činom nemožno podľa nej uprieť Francúzom právo na pokojné protesty.

NOT ON BBC NEWS. #Paris police charge and attack protestors with batons pic.twitter.com/yvU5LAOpvz

Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v piatok oznámil, že počas štvrtkových celoštátnych protestov proti dôchodkovej reforme 457 ľudí zadržali, 441 príslušníkov bezpečnostných zložiek utrpelo zranenia a bolo založených vyše 900 požiarov.

Pôvodne pokojné demonštrácie, na ktorých sa po celom Francúzsku zišlo viac než milión ľudí, prerástli na niektorých miestach, najmä v Paríži, do násilností. Vo francúzskej metropole sa do protestov zapojili aj anarchisti, ktorí rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu rýchleho občerstvenia. V Bordeaux na juhozápade Francúzska zapálili demonštranti vchod tamojšej radnice.

FRANCE - Paris tonight. This isn’t about Pension reforms anymore, it’s a fight for democracy.



The people against one man, who believes he is above Parliament & above citizens.



Liberté, Égalité, Fraternité pic.twitter.com/WhSiSVZYXR