Formácia Pussy Riot sa stala nositeľom Ceny Woodyho Guthrieho

Zástupkyne Pussy Riot cenu prevezmú 6. mája počas osláv 10. výročia založenia Centra Woodyho Guthrieho v Tulse v americkom štáte Oklahoma. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.

Cady Shawová, riaditeľka Centra Woodyho Guthrieho, vo svojom vyhlásení k udeleniu ceny napísala, že „neexistujú súčasní umelci, ktorí by si toto uznanie zaslúžili viac ako Pussy Riot“.

Toto zoskupenie si získalo pozornosť a slávu vďaka svojim politicky vyhraneným vystúpeniam, ktorými sa jeho členky kriticky vyjadrujú k rôznym témam - od pôsobenia ruskej pravoslávnej cirkvi až po prenasledovanie homosexuálnej komunity v Rusku.

„Zaplatili veľmi osobnú cenu za to, že hovoria svoje názory na najzávažnejšie problémy našej doby, ale naďalej bojujú za spravodlivosť a slobodu,“ objasnila Shawová.

Nadežda Tolokonnikovová v reakcii na ocenenie glosovala: „Zvyčajne, keď sa Pussy Riot dostanú na zoznamy, nie je to vždy dobrá vec, ale sme poctené, že sme na tomto zozname.“

Narážala tým na situáciu z konca roku 2021, keď boli členky Pussy Riot v Rusku zapísané na zoznam tzv. zahraničných agentov, ktorého sústavným rozširovaním sa ruské vedenie snaží umlčať disent.

Woody Guthrie, po ktorom je cena pomenovaná, bol americký pesničkár a je považovaný za jedného z hlavných zakladateľov amerického folkového hnutia. Napísal kultové antifašistické piesne vrátane piesne This Land Is Your Land. Mal veľký vplyv na tvorbu hviezd ako Bruce Springsteen, Joan Baezová a Pete Seeger, Johnny Cash, Jerry Garcia či Bob Dylan.

Tolokonnikovová v súvislosti s tým podotkla, že Pussy Riot „nerobia“ folk, ale „ani punk“. „Jednoducho kričíme a protestujeme tak hlasno, ako len môžeme, a dúfame, že ukážeme ostatným, že môžu robiť to isté,“ objasnila.

Tento feministický kolektív sa minulý rok vydal na európske turné na podporu Ukrajiny a varoval pred „totalitou“ pod vládou ruského prezidenta Vladimira Putina.

V minulosti bola Cena Woodyho Guthrieho udelená napr. Bruceovi Springsteenovi, Chuckovi D, Joan Baezovej, Peteovi Seegerovi a Johnovi Mellencampovi.