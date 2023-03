Šimečka potvrdil rozhovory so Spišiakom o možnostiach spolupráce

Zároveň odmietol, že by strana rokovala so súčasným šéfom polície Štefanom Hamranom. Uviedol to vo štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane.

Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová postup strany do volieb zatiaľ nekonkretizovala. Neeviduje signály, že by poslanci Jana Žitňanská a Juraj Šeliga mali v najbližších dňoch zo strany odísť.

Diskutujúci sa zhodli, že v parlamente sa predkladajú aj nevhodné návrhy. Šimečka hovorí o festivale populizmu. Remišová deklarovala, že Za ľudí nebude predkladať zákony rozvracajúce štátny rozpočet. Avizuje však návrh úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku. Rovnako poslanci strany navrhnú krátenie výsluhových dôchodkov pre policajtov, ktorí boli odsúdení za závažnú trestnú činnosť korupcie alebo ako súčasť organizovanej trestnej skupiny.