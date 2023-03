Súd v Bielorusku odsúdil novinára na tri roky väzenia za urážku Lukašenka

Mažejka pracoval v minskej pobočke ruských prokremeľských novín Komsomoľskaja pravda (KP), informovala bieloruská štátna tlačová agentúra BelTA.

Dôvodom stíhania Mažejku bol jeho článok z roku 2021 týkajúci sa prestrelky s účasťou Bieloruskej tajnej služby (KGB). Bieloruská polícia vtedy informovala, že Mažejka utiekol do Ruska a pokúsil sa odcestovať do tretej krajiny. Deportovali ho však späť do Bieloruska, kde ho zadržali. Noviny KP po jeho zatknutí zatvorili svoju pobočku v Minsku.

Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Ruskej federácie, prinútilo represiami z krajiny utiecť množstvo pracovníkov médií a ďalších nezávislých novinárov uväznilo. Podľa informácií ľudskoprávnej organizácie Viasna je v Bielorusku momentálne 1454 politických väzňov.

Len pred menej ako týždňom boli v Bielorusku odsúdené na 12 rokov väzenia dve členky vedenia tamojšieho najväčšieho nezávislého spravodajského servera Tut.by. Vo februári dostal osemročný trest poľsko-bieloruský novinár Andrzej Poczobut, ktorý kriticky informoval o Lukašenkovom režime.