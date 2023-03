Heger podporuje rozšírenie Európskeho mierového nástroja, chce debaty o pšenici

Uviedol to dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger pred začatím dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

Úvodná časť zasadnutia Európskej rady je venovaná Ukrajine, videopríhovor k lídrom EÚ by mal mať aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Heger pripomenul, že členské krajiny podporujú Zelenského mierový plán pre Ukrajinu.

„Treba jasne povedať, že sme za mier. Aj preto Slovensko bude apelovať, aby sa Európsky mierový nástroj rozšíril o ďalších 3,5 miliardy eur. To je na pomoc nielen Ukrajine, ale aj ďalším štátom, ktoré chcú mier na svojom území. Dostáva to globálny rozmer, je to globálny nástroj,“ vysvetlil.

Podľa jeho slov si Slovensko želá, aby Ukrajina zostala demokratickou a slobodnou, čo je možné iba v období mieru, a preto sa musí vedieť ubrániť. Premiér dodal, že by to umožnilo pokojné susedské obchodné vzťahy s Ukrajinou, čo pomôže najmä regiónu východného Slovenska.

V tejto súvislosti Heger pripomenul stredajšiu návštevu eurokomisára pre vnútorný trh Thieryho Bretona na Slovensku. Breton v exekutíve EÚ zodpovedá aj za obranný priemysel.

Premiér spresnil, že veľmi reálne vyzerá slovenská účasť na výrobe munície, ktorá pomôže nielen Ukrajine, ale aj ostatným členským krajinám, aby zaplnili svoje vojenské sklady.

„Slovensko bude mať ďalšie nové pracovné príležitosti, aj v súvislosti s investíciami do munície na obranu Ukrajiny. Sme jedna z 11 krajín EÚ, ktorá má takéto výrobné kapacity,“ povedal Heger a pripomenul, že Slovensko má silnú tradíciu v oblasti obranného priemyslu, čo môže teraz opätovne využiť.

V súvislosti s dianím na Ukrajine chce premiér na summite otvoriť debatu o ukrajinskej pšenici. „Obilniny z Ukrajiny spôsobujú našim domácim producentom pšenice isté komplikácie,“ opísal situáciu.

Dodal, že o záležitosti už rokoval s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a do tejto diskusie sa zapojil aj maďarský premiér Viktor Orbán.

„Hľadáme také riešenie, aby sme ochránili našich farmárov a aby sme zabezpečili odbytiská pre pšenicu, ktorú vypestujeme na Slovensku, a zároveň, aby sme naďalej spolupracovali s ukrajinskou stranou,“ odkázal Heger.